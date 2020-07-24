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أخبار البلد

الاتحاد الأفريقي: تقرير الخبراء يعكس تقدما ملحوظا في مفاوضات سد النهضة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:52 م
سد النهضة
سد النهضة
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أمينة الدسوقى
أصدر الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، ورئيس الاتحاد الأفريقي بيانا بشأن القمة الأفريقية المصغرة التى عقدت فى الثلاثاء الماضي بشأن مفاوضات  سد النهضة الأثيوبي.

وقال رامافوزا  إن "مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي رحب بتقرير خبراء الاتحاد الأفريقي حول المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث.. حيث يعكس تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات وعرض خيارات لحل القضايا القانونية والتقنية العالقة".
وأشاد بيان الإتحاد الأفريقي برؤساء دول وحكومات مصر وإثيوبيا والسودان لإبدائهم الحنكة السياسية والتزامهم بإيجاد حل دائم من خلال الدبلوماسية والمفاوضات لسد النهضة، مسترشدين بمبدأ التضامن والتعاون الإفريقي والرغبة المصاحبة لإيجاد حل أفريقي للمشاكل الأفريقية 

ولفت رئيس جنوب أفريقيا إلى أن "الاتحاد الأفريقي يحث دول إثيوبيا ومصر والسودان للعمل على اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي".

وذكر أن القمة الأفريقية المصغرة حول سد النهضة وافقت على عملية الانتهاء من المفاوضات بشأن نص اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، الذي ينبغي أن يتضمن اتفاقية شاملة بالتطورات المستقبلية بشأن النيل الأزرق.

وأشار إلى أن "الدول الثلاث أكدت ثقتها في عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي"، معربا عن تقديره العميق للدعم الذي تلقته العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي من الأمم المتحدة من خلال الأمين العام للأمم المتحدة.
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