بيكره الكاميرا.. هنا الزاهد برفقة زوجها شاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو جديدة عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهرت هنا الزاهد من السيارة بصحبة زوجها أحمد فهمي وعلقت علي الصورة قائلة : بيكره الكاميرا





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يذكر أن هنا الزاهد شاركت مؤخرا في بطولة فيلم قصة حب مع عدد من نجوم الفن من بينهم أحمد حاتم وحنان سليمان وعلا رشدي وياسر الطوخي قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.





وكان آخر أعمال أحمد فهمى مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي.