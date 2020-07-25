تاني يوم العيد... سامح حسين يشارك جمهوره بصورة من كواليس مسرحية"المتفائل"

شارك الفنان سامح حسين جمهوره صورة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .





وعلق سامح حسين على الصورة قائلا : من بروفات مسرحية #المتفائل

منتظركم من تانى أيام العيد ان شاء الله

على #المسرح_القومى





وكانت آخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.





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