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فن

تاني يوم العيد... سامح حسين يشارك جمهوره بصورة من كواليس مسرحية"المتفائل"

السبت 25/يوليه/2020 - 05:35 ص
سامح حسين
سامح حسين
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ميرنا محمود
شارك الفنان سامح حسين جمهوره  صورة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلق سامح حسين على الصورة قائلا :  من بروفات مسرحية #المتفائل 
منتظركم من تانى أيام العيد ان شاء الله
على #المسرح_القومى 

وكانت آخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.

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مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.
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