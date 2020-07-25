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اقتصاد

الين يرتفع مع عودة تدهور العلاقات بين أمريكا والصين إلى الواجهة

السبت 25/يوليه/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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وكالات

 ارتفع الين الياباني لأعلى مستوى في شهر بينما توقفت مكاسب اليورو إذ يترقب المتعاملون قراءات أولية لمؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو تموز في أنحاء اقتصادات متقدمة كبرى.

وحقق اليورو بالفعل سلسلة من المكاسب منذ بداية الشهر الجاري، إذ ارتفع 3.3% فوق مستوى 1.16 دولار، مع إقرار الاتحاد الأوروبي لصندوق تعاف حجمه 750 مليار يورو لاستعادة الثقة.

واستقر اليورو عند 1.1598 دولار، مع خسارة الدولار بعض جاذبيته كملاذ آمن مما أفسح المجال للعملة اليابانية للارتفاع.


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وصعد الين في أحدث تعاملات 0.6% إلى 106.25 وهو أعلى مستوياته منذ 23 يونيو ، بعد أن أبلغت وزارة الخارجية الصينية السفارة الأميركية في وقت مبكر من اليوم بإغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو، بعدما أمرت واشنطن بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستون.

ويبدو اليوان الصيني، وهو مقياس للتوتر بين الصين والولايات المتحدة، متجها صوب تسجيل أسوأ أداء في ثلاثة أشهر. وانخفض في أحدث تعاملات 0.2% إلى 7.0276 للدولار في الأسواق الخارجية.

كما تراجع الجنيه الاسترليني 0.2% مقابل الدولار واليورو إلى 1.2721 دولار و 91.19 بنس على الترتيب.

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