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أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يشكر مصر لتحملها تكاليف علاج السائحين الأوكرانيين المصابين بـ كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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سمر صالح
أعرب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن شكره لـ مصر بسبب تحملها تكاليف علاج السياح الأوكرانيين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وكتب زيلينسكي على حسابه الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي  "تويتر"، "أقدر استعداد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضمان سلامة السياح في مصر، الأوكرانيون أصبحوا أول سائحين أجانب يزوروا مصر بعد استئناف الرحلات الجوية".

وأكد "نرحب بقرار تغطية تكاليف علاج سياحنا من قبل مصر في حال إصابتهم بفيروس كورونا".

وتلقي الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكراني، مساء أمس لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
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