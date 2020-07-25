بخلاف الاستثنائي.. مصر للطيران تسير 35 رحلة دولية منتظمة على مدار اليوم

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة اليوم، السبت، والذي يشمل 35 رحلة جوية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.





وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات ستكون إلى وجهات "لندن - جنيف - نيويورك - أثينا - باريس - الشارقة - البحرين - أمستردام - فرانكفورت - برلين - الخرطوم - بروكسل - روما - دار السلام - أديس أبابا - ميونخ - أبوظبي - دبي - ميلانو"، بواقع رحلة واحدة إلى كل وجهة دولية بخلاف مدينة دبي، حيث تسير مصر للطيران رحلتين اليوم إلى هناك.





وتسير أيضا مصر للطيران، رحلة داخلية لكل من شرم الشيخ والغردقة وأسوان ورحلات الشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من المدينة المنورة - جدة - أبها - القصيم - الجزائر - الكويت - الرياض - الدمام، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 250‪0 راكب.



