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المشهد من أمام لجان الدبلومات الفنية: أولياء الأمور يفترشون الأرصفة.. توزيع زجاجات مياه معدنية.. كمامات وتعقيم وتنظيم

السبت 25/يوليه/2020 - 02:59 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
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نهلة الشربيني

  • أولياء أمور طلاب الدبلومات الفنية بإمبابة يفترشون الأرصفة أمام اللجان
  • طلاب الدبلومات الفنية يتوافدون على اللجان لبدء امتحاناتهم النظرية
  • مدير إدارة السيدة زينب التعليمية يتفقد محيط لجان الدبلومات الفنية للتأكد من الالتزام بعدم التزاحم
  • توزيع زجاجات مياه معدنية على الطلاب في لجان الدبلومات الفنية بالسيدة زينب



انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية 2020 "النظرية - دور أول" اليوم، السبت الموافق 25 يوليو 2020، على أن تنتهي يوم الخميس 13 أغسطس 2020.


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قام مسئولو لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2020 بالسيدة زينب التعليمية، بتوزيع زجاجات مياه معدنية على جميع الطلاب الممتحنين قبل دخول اللجان بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية.

 

بينما حرص خالد عبده، مدير إدارة السيدة زينب التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على التواجد في محيط لجان الدبلومات الفنية بالسيدة زينب، للاطمئنان على تنفيذ كل الإجراءات، ومنع التكدس أمام اللجان، والتعاون مع رجال الأمن.

 

وأكد خالد عبده، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الطلبة والمعلمين، كما تم صيانة البوابات الإلكترونية وتوزيع المواد المعقمة والمطهرة.

 

وتوافد طلاب دبلومات التعليم الفنى نظام الخمس سنوات بنطاق محافظة البحيرة لأداء امتحانات لعام 2020/2019 فى مادة اللغة العربية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩).

 

وشهدت لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2020 التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، التزاما تاما بتنظيم دخول الطلاب وتمريرهم على بوابات التعقيم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية قبل بدء امتحان اللغة العربية.

 

كما شهد محيط مدرسة باحثة البادية، قدوم أعداد قليلة من أولياء الأمور في انتظار خروج أبنائهم من طلاب الدبلومات الفنية 2020 الذين يؤدون الامتحانات "النظرية - دور أول" اليوم، السبت، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث يحرص الطلاب على الالتزام بالإجراءات أمام اللجان.

 

ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام 776161 طالبا وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020.

 

ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات.


ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضوا، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدرا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان  177326 عضــوا.


وطالبت الوزارة الطلاب بأن يذهبوا إلى لجنة الامتحان قبل ميعاد امتحان اللغة العربية يوم السبت 25 يوليو القادم قبل بدء الامتحان بساعتين على النحو التالى:

 

طلاب نظام الثلاث سنوات

ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 12:00 – 2:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلى لجان الامتحان بين الساعة 10:00 – 11:00 صباحًا.    

طلاب نظام الخمس سنوات

ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 10:00 - 12:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلى لجان الامتحان بين الساعة 8:00-9:00 صباحًا. 

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وواقٍ بلاستيكي للوجه، وواقٍ للحذاء، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين، بالإضافة إلى قفاز لكل يوم عمل. 

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