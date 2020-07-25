الأضحى بلا مساجد في 8 دول عربية.. تعرف عليها

في أجواء اعتادها أبناء العالم الإسلامي في الآونة الأخيرة نظرا لانتشار جائحة كورونا، أعلنت ثماني دول عربية عن عدم فتح المساجد أمام مرتاديها لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وقصرها على مسجد واحد أو مساجد معينة ولكن بضوابط وشروط وإجراءات احترازية خوفا من كوفيد 19.









في المملكة العربية السعودية أصدرت وزارة الشئون الإسلامية السعودية، بيانا بمنع إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات المكشوفة، وذلك في إطار إجراءات وقائية للحد من تفشي كورونا وتقرر اعتماد الجوامع والمساجد المهيأة فقط لإقامة صلاة عيد الأضحى.









كما أعلنت السلطات المعنية في كل من المغرب والعراق والجزائر وسلطنة عمان، منع إقامة صلاة العيد في المساجد وجواز إقامتها في المنازل دون خطبة.









وسمحت السلطات في مصر بأداء صلاة عيد الأضحى في أحد المساجد الكبرى بالبلاد فقط، وبعدد محدود دون أدائها في باقي المساجد.









وفي سوريا، أعلنت وزارة الأوقاف عدم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي دمشق وريف دمشق، بسبب زيادة تفشي الوباء.









وأعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، سيف الظاهري، في تصريح صحفي، أنه تقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى في المنازل، على أن تبث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة.