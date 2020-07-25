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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا | هيثم فاروق يرد على تصريحات فاروق جعفر.. محمد دياب يخطف الأنظار بصحبة زوجته

السبت 25/يوليه/2020 - 04:21 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

رد هيثم فاروق لاعب نادى الزمالك السابق ، على تصريحات الكابتن فاروق جعفر بشأن حصد الأندية المصرية ومنتخب الفراعنة بعض الألقاب، بمجاملات تحكيمية.

نشر الفنان محمد دياب صورة له مع زوجته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

نشرت الفنانة روجينا عدة صور وظهرت فيها مرتدية ملابس شتوية وذلك على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

أعلن الإعلامى أحمد شوبير عن شفاء 5 لاعبين من المصابين بفيروس كورونا المستجد في فريق الإنتاج الحربي.
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