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رياضة

جلطة سراي يخسر 41 مليون يورو بسبب الهلال السعودي

السبت 25/يوليه/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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عمر سلامة

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن خسائر وصلت إلى 41 مليون يورو، في نادي جلطة سراي التركي، بسبب تعاقد نادي الهلال، مع الفرنسي بافتيمبي جوميز.


وتعاقد الهلال، مع جوميز "34 سنة"، في صيف 2018، قادمًا من صفوف جلطة سراي التركي، في صفقة قدرت قيمتها بـ8 ملايين يورو.


ووفقًا لشبكة "العربية" السعودية، دفع نادي جلطة سراي، 41 مليون يورو، لتعويض المهاجم الفرنسي، لكن دون الحصول على قيمة فنية، تعوض الفراغ الذي تركه جوميز.


وأشارت الشبكة، إلى أنه بعد رحيل جوميز، الذي تألق في صفوف جلطة سراي، تعاقد النادي التركي، مع السنغالي مباي دياني، لاعب قاسم باشا، مقابل 13 مليون يورو، وراتب سنوي يبلغ 2.4 مليون لثلاثة مواسم، إلا أنه سجل 11 هدفًا فقط، أغلبها من علامة الجزاء، وتم الاتفاق مع كلوب بروج البلجيكي، على إعارته هذا الموسم، وتحمل راتبه.

 

وفي مطلع الموسم الحالي، تعاقد جلطة سراي مع الكولومبي رادميل فالكاو، بعقد يمتد إلى 3 أعوام، وراتب يبلغ 5 ملايين يورو سنويًا، وبحسب التقارير الإعلامية التركية فإن المهاجم السابق لأتلتيكو مدريد الإسباني، حصل على المبالغ تلك كافة، قبل أن يلعب أول مبارياته مع النادي.

وخلال الموسم الحالي، شارك فالكاو، في 22 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا فقط.


كما تعاقد جلطة سراي، مع اليوناني ميتروغولو، لقاء 1.5 مليون يورو، وسجل هدفين فقط، وتمت استعارة الروماني فلورين أندوني، من برايتون الإنجليزي، مقابل 700 ألف يورو، وراتب سنوي يبلغ 2.5 مليون، بإجمالي يصل إلى 3.2 مليون يورو.


وسجّل اللاعبون الأربعة مجتمعين 26 هدفًا مع جلطة سراي، وهو رقم أقل مما أحرزه المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز، إذ هز الشباك في موسمه الوحيد مع جلطة سراي 32 مرة.

 

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