الأميرة الصغيرة.. زوجة وائل جسار تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

احتفلت ميراى زوجة الفنان اللبناني وائل جسار، بعيد ميلاد ابنتها الموافق اليوم 25 يوليو الجاري.





ونشرت ميراى صورة من حفل عيد ميلاد، وظهرت برفقة وائل جسار وابنتهما، وعلقت عليها قائلة "عيد ميلاد سعيد الأميرة الصغيرة".





يشار إلى أن فيديو كليب الفنان وائل جسار الذي يحمل اسم "ما تغيبش ثواني"، تخطي حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة، بعد طرح الأغنية عبر القناة الرسمية الخاصة بـ وائل جسار على اليوتيوب.





وتقول كلمات أغنية "ما تغيبش ثواني" لـ وائل جسار: "كدا وانت معايا، بتوحش قلبي وعيني، طب وانت بعيد عن عيني، انا ممكن إيه يجرالي، أرجوك ما تغيبش ثواني، دانا وانت معايا، بقيت ما بخفش عليا، حبيت طعم الحنية".



"ما تغيبش ثواني" لـ وائل جسار كلمات: خالد تاج الدين، الحان: وليد سعد، توزيع: وليد شراقي، ميكس وماستر: محمود عزت، وانتاج: لايف ستايلز ستوديوز، والفيديو كليب من إخراج: فادي حداد.