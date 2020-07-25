AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخي وصديقي.. محمود ياسين يحيي الذكرى السنوية الأولى لرحيل فاروق الفيشاوي

السبت 25/يوليه/2020 - 05:50 م
فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
Advertisements
محمد بدران
أحيا الفنان الكبير محمود ياسين، الذكرى السنوية الأولى، لرحيل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي.

ونشر محمود ياسين، صورة الفيشاوي، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "الذكرى الاولى لأخي وصديقي الغالي فاروق الفيشاوي الله يرحمه رحمة واسعة.. نسالكم الفاتحة والدعاء".

فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 25 يوليو من العام الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، دخل بسببه في أيامه الأخيرة بغيبوبة كبدية.

يذكر أن آخر أفلام محمود ياسين "جدو حبيبي" من إنتاج عام 2012، بينما كان آخر مسلسلاته التلفزيونية "ماما القسم" عام 2010.
أخي وصديقي.. محمود ياسين يحيي الذكرى السنوية الأولى لرحيل فاروق الفيشاوي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نادية الجندي تحيي الذكرى الأولى لوفاة عزت أبوعوف

دنيا عبد العزيز تحيي الذكرى السنوية الأولى لـ فاروق الفيشاوي

فى ذكرى رحيله الأولى.. زيجات فاروق الفيشاوى ومأساته مع المرض

فيديو نادر.. أحمد فاروق الفيشاوي عن والده: ممثل مش بطال ييجي منه

أحمد الفيشاوي في ذكرى رحيل والده: قلبي عمره ما هيبطل يوجعني إلى أن نلتقي

بكلمات مؤثرة.. هنادى مهنا تحيي الذكرى الأولى لوفاة فاروق الفيشاوى

ترشيحاتنا

حافظ على بنزين سيارتك بهذه الطريقة.. سلوكيات خاطئة تزيد استهلاك الوقود 40%

اتهامات مرفوضة.. اتحاد الكرة يدرس إحالة فاروق جعفر لـ القيم والأخلاق

أردوغان يتسلل لتطويق ليبيا.. اتفاق عسكري محتمل بين تركيا والنيجر

على أصولها.. طريقة عمل الفتة المصري بطشة الثوم مع الشيف توتا

صدى البلد يكشف.. عمر خربين يرحب باللعب في الزمالك

نجم الإسماعيلي ردًا على فاروق جعفر: حققنا بطولة أفريقيا بـ 13 لاعباً فقط

AdvertisementS

مارست الجنس مع حماها وجوزها نايم جنبهم.. والزوج: حرقتها في أماكن حساسة وقتلتها

ليبيا.. فقدان الاتصال بطائرة قادمة من تركيا تقل وزراء حكومة الوفاق

غدا.. 200 جنيه دعما للفرد بحد أقصى 1000 جنيه لكل بطاقة تموين في مبادرة تحفيز الاستهلاك

حافظ على بنزين سيارتك بهذه الطريقة.. سلوكيات خاطئة تزيد استهلاك الوقود 40%

احذفه فورا.. تطبيق تراسل خطير على هواتف أندرويد يسرق صورك ومحادثاتك

تحذير.. رسالة متداولة على واتساب قد تخترق هاتفك.. ماذا تفعل إذا وصلت إليك

تطبق غدا.. تعرف على القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بشأن فيروس كورونا

3 أزمات خارج الملعب تحاصر فريق الأهلي

أعضاؤها ضيوف على الجزيرة.. تفاصيل حرب إثيوبيا على السوشيال ميديا ضد مصر

خبير: لدينا 7 ملايين عقار مخالف في مصر.. وإزالة 100 متر مخالف تتكلف 50 ألف جنيه

إثيوبيا تواصل الاستفزاز: ملء سد النهضة ينهي الاستخدام غير العادل لنهر النيل وتوليد الطاقة الكهرومائية فبراير 2021

الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرفيها قبل الشراء.. 6 علامات تكشف لك الفارق بين الكبدة البلدي والمستوردة

لن تراه إلا في أفريقيا| شاهد.. فندق معلق على جسر سيلاتي

مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائة الجديدة.. فيديو وصور