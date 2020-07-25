أخي وصديقي.. محمود ياسين يحيي الذكرى السنوية الأولى لرحيل فاروق الفيشاوي

أحيا الفنان الكبير محمود ياسين، الذكرى السنوية الأولى، لرحيل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي.





ونشر محمود ياسين، صورة الفيشاوي، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "الذكرى الاولى لأخي وصديقي الغالي فاروق الفيشاوي الله يرحمه رحمة واسعة.. نسالكم الفاتحة والدعاء".





فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 25 يوليو من العام الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، دخل بسببه في أيامه الأخيرة بغيبوبة كبدية.



