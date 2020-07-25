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جمال شقرة: مصر تعبر الأزمات بسبب الاصطفاف الوطني

السبت 25/يوليه/2020 - 07:00 م
جمال شقرة
جمال شقرة
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هاني حسين
قال جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث، إن  مصر تواجه كما هائلا من التحديات والمؤامرات ، مضيفا:" مصر تعرضت إلى أزمات وتحديات عبر التاريخ ".

وأضاف  جمال شقرة  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى  في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  كل ازمة من الأزمات الكبيرة التي تعرضت لها مصر على مر التاريخ كان الاصطفاف الوطني هو المسؤول عن العبور من الأزمة".

وتابع جمال شقرة:"   كان لدينا اصطفاف الشعب المصري خلف صلاح الدين الأيوبي وكان هناك فترة سيئة في التاريخ وكان بها أزمات كبيرة أبان الدولة العثمانية والفرس ومرينا من تلك الأزمات باصطفاف الشعب المصري".

وأكمل جمال شقرة:"  في الازمات والمخاطر يظهر معدن الشعب المصري وظهر ذلك على مر التاريخ وظهر في اصطفاف الشعب المصري خلف احمد عرابي ".

ولفت جمال شقرة :"  كان هناك حركة وطنية مستمرة واجهت المحتل الإنجليزي ، والشعب المصري أنقذ  ثورة 23 يوليو عندما قضى على الثورة المضادة".

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