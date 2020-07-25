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أخبار العالم

هل فقدان الشم والتذوق للمتعافي من كورونا يمثل عودة للإصابة؟.. الصحة السعودية تجيب

السبت 25/يوليه/2020 - 08:15 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
أكدت وزارة الصحة السعودية، ان استمرار فقدان حاستي الشم والتذوق لدى المتعافين من فيروس كورونا المستجد؛ ليس دليلا علي عودة الإصابة مرة أخرى.

جاء ذلك؛ ردا علي أحد التساؤلات التي طرحها مواطن سعودي، علي وزارة الصحة، عبر حسابها علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وبيًنت وزارة الصحة السعودية، عبر "تويتر"، أن استمرارا فقدان حاستي الشم والتذوق- رغم شفاء مصاب كورونا ومكوثه في العزل المنزلي 10 أيام- ناتج عن التاثير القوي الذي مارسه كوفيد-19 علي العصب المسؤول عن حاستي الشم والتذوق.

وأشارت الصحة السعودية الي استعادة مصاب كورونا، بعد تعافيه، لحاستي التذوق والشم؛ يمتاز بأنه بطيء.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت اليوم، عن تسجيل 2201 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي في المملكة إلى 264973 حالة.
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