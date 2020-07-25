هل فقدان الشم والتذوق للمتعافي من كورونا يمثل عودة للإصابة؟.. الصحة السعودية تجيب

أكدت وزارة الصحة السعودية، ان استمرار فقدان حاستي الشم والتذوق لدى المتعافين من فيروس كورونا المستجد ؛ ليس دليلا علي عودة الإصابة مرة أخرى.





جاء ذلك؛ ردا علي أحد التساؤلات التي طرحها مواطن سعودي ، علي وزارة الصحة ، عبر حسابها علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر".





وبيًنت وزارة الصحة السعودية ، عبر "تويتر" ، أن استمرارا فقدان حاستي الشم والتذوق- رغم شفاء مصاب كورونا ومكوثه في العزل المنزلي 10 أيام- ناتج عن التاثير القوي الذي مارسه كوفيد-19 علي العصب المسؤول عن حاستي الشم والتذوق.





وأشارت الصحة السعودية الي استعادة مصاب كورونا، بعد تعافيه، لحاستي التذوق والشم؛ يمتاز بأنه بطيء.



