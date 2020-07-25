احمد موسى: تخاذل الاتحاد الافريقي فى التوصل إلى حل لأزمة سد إثيوبيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بيان الاتحاد الافريقي حول مفاوضات سد النهضة ضعيف.













وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك تخاذل من الاتحاد الافريقي فيما يتعلق بملف سد النهضة ".













وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لا توجد جدية لحل أزمة ملف سد النهضة، ومصر تقبل دور الاتحاد الافريقي في حل ازمة سد النهضة ".













ولفت الإعلامي أحمد موسى:" نرغب في قيام الاتحاد الافريقي في التوصل إلى اتفاق ملزم للدول الثلاث حول سد النهضة ".













وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" على الاتحاد الضغط بكل قوة من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم حول سد النهضة ".



