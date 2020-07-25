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احمد موسى: تخاذل الاتحاد الافريقي فى التوصل إلى حل لأزمة سد إثيوبيا

السبت 25/يوليه/2020 - 08:55 م
سد النهضة
سد النهضة
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  بيان الاتحاد الافريقي حول مفاوضات سد النهضة ضعيف.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  هناك تخاذل من الاتحاد الافريقي فيما يتعلق بملف سد النهضة ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:"   لا توجد جدية لحل أزمة ملف سد النهضة، ومصر تقبل دور الاتحاد الافريقي في حل ازمة سد النهضة ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى:" نرغب في قيام الاتحاد الافريقي في التوصل إلى اتفاق ملزم للدول الثلاث حول سد النهضة ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  على الاتحاد الضغط بكل قوة من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم حول سد النهضة ".

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