مراوغة وتصريحات مستفزة.. أبو زيد: حيوانات إثيوبيا تستهلك 84 مليار متر مكعب من المياه

قال الدكتور خالد ابو زيد المدير الإقليمي للموارد المائية بالمنظمة الدولية سيداري، إن اثيوبيا تطلق مجموعة من التصريحات المستفزة حول سد النهضة.













وأضاف خالد ابو زيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك مراوغة من أثيوبيا حول التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة ".













وتابع خالد ابو زيد:" مصر دولة ملتزمة وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة ".













واكمل خالد ابو زيد:" يجب ان يضطلع الاتحاد الافريقي بمسؤولياته في ملف مفاوضات سد النهضة ".









ولفت خالد ابو زيد :" الوضع الحالي في مفاوضات سد النهضة مؤسف بسبب تصريحات إثيوبيا المستفزة مضيفا:" هناك اكثر من مسار لمفاوضات سد النهضة ومسار اللجوء إلى مجلس الأمن ما زال مفتوحا".











