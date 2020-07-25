غير أمينة.. أحمد موسى: إثيوبيا لن توقع اتفاقا ملزما مع مصر حول سد النهضة

قال الإعلامي احمد موسى، إن الجانب الإثيوبي غير أمين مع العالم ومع مصر والاتحاد الافريقي فيما يتعلق بسد النهضة.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن إثيوبيا لا ترغب في اتفاق ملزم حول سد النهضة ولكنهم يرغبون في اتفاق استرشادي ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" إثيوبيا لن توقع اتفاقا ملزما مع مصر فيما يتعلق بسد النهضة ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" مصر دولة ملتزمة بكلامها وحديثها وتعاهدها ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" مصر ترغب في التوصل إلى حل واتفاق شامل وعادل وهناك من يريد فرض سياسة الأمر الواقع".