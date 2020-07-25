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غير أمينة.. أحمد موسى: إثيوبيا لن توقع اتفاقا ملزما مع مصر حول سد النهضة

السبت 25/يوليه/2020 - 08:54 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي احمد موسى، إن الجانب الإثيوبي غير أمين مع العالم ومع مصر والاتحاد الافريقي فيما يتعلق بسد النهضة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  إثيوبيا لا ترغب في اتفاق ملزم حول سد النهضة ولكنهم يرغبون في اتفاق استرشادي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  إثيوبيا لن توقع اتفاقا ملزما مع مصر فيما يتعلق بسد النهضة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" مصر دولة ملتزمة بكلامها وحديثها وتعاهدها ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" مصر ترغب في التوصل إلى حل واتفاق شامل وعادل وهناك من يريد فرض سياسة الأمر الواقع". 
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