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اقتصاد

البنك المركزي: صافي الأصول الأجنبية للبنوك تسجل 41.6 مليار جنيه في أبريل

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:01 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
سجلت صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بنهاية إبريل الماضي 41.6 مليار جنيه مقابل 128.603 مليار جنيه في مارس السابق له بتحسن بلغ ومقارنة بـ 386.1 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي إن كل الأصول وخصوم البنك وصلت لـ 126.6 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 183.31 مليار جنيه في مارس 2020 ومقارنة بـ263.041 مليار جنيه في فبراير من نفس العام

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وبلغت أصول البنك المركزي الأجنية نحو 574.1 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 622.43 مليار جنيه في مارس2020 ومقارنة بـ701.03 مليار جنيه في فبراير السابق.

وسجلت الخصوم الأجنبية للبنك المركزي نحو 447.5 مليار جنيه مقابل 439.124 مليار جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ438 مليار جنيه في فبرير السابق.
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