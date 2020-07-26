زعيم كوريا الشمالية يقرر إعلان حالة الطوارئ القصوى بسبب كورونا

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأحد حالة الطوارئ القصوى لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".





ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وسائل إعلام رسمية في بيونج يانج قولها إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عقد اجتماعا طارئا للمكتب السياسي واتخذ قرارا بتفعيل نظام الطوارئ القصوى ضد فيروس كورونا.





وخلال الاجتماع الذي عقد، السبت، قال كيم أيضًا إنه اتخذ إجراء وقائيا بإغلاق كايسونج بالكامل.





ولمعالجة الوضع الحالي، أعلن حالة الطوارئ في المنطقة وأوضح عزم اللجنة المركزية للحزب على التحول من نظام الطوارئ لمكافحة الوباء في الولاية إلى نظام الطوارئ الأقصى وإصدار إنذار من الدرجة الأولى.



