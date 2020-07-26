التموين تبدأ تفعيل مبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك.. اليوم

قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية إن مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك والتي تنطلق اليوم الأحد تمنح المواطن خصم 20% عند شراء المنتجات محلية الصنع فيما عدا المواد الغذائية.









وأضاف أيمن حسام الدين، أن حاملي بطاقات التموين سيتمتعون بخصم إضافي 10% بواقع 200 جنيه لكل فرد و بحد أقصى 1000 جنيه عند الشراء خلال مبادرة الرئيس السيسي لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك مما يعزز من ارتفاع مؤشر السعادة لدى المواطنين حيث أثبتت الدراسات النفسية أن عمليات التسوق ترفع مؤشر السعادة عند الإنسان، حسب قوله.





وضرب حسام الدين مثالا أنه عند شراء مواطن سلعة بقيمة 10 آلاف جنيه خلال مبادرة الرئيس السيسي لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك سيحصل على خصم 20% وإذا كان المواطن لديه بطاقة تموين سيحصل على خصم إضافي 10% بحد أقصى 1000 جنيه لكل بطاقة تموين.







