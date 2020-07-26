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اقتصاد

التموين تبدأ تفعيل مبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك.. اليوم

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:02 ص
سلع تموينية
سلع تموينية
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محمد صبيح
قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية إن مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك والتي تنطلق اليوم الأحد تمنح المواطن خصم 20% عند شراء المنتجات محلية الصنع فيما عدا المواد الغذائية.


وأضاف أيمن حسام الدين، أن حاملي بطاقات التموين سيتمتعون بخصم إضافي 10% بواقع 200 جنيه لكل فرد و بحد أقصى 1000 جنيه عند الشراء خلال مبادرة الرئيس السيسي لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك مما يعزز من ارتفاع مؤشر السعادة لدى المواطنين حيث أثبتت الدراسات النفسية أن عمليات التسوق ترفع مؤشر السعادة عند الإنسان، حسب قوله.

وضرب حسام الدين مثالا أنه عند شراء مواطن سلعة بقيمة 10 آلاف جنيه خلال مبادرة الرئيس السيسي لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك سيحصل على خصم 20% وإذا كان المواطن لديه بطاقة تموين سيحصل على خصم إضافي 10% بحد أقصى 1000 جنيه لكل بطاقة تموين.


وقال أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إطلاق الحكومة اليوم الأحد مبادرة رئاسية؛ لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، لمدة 3 أشهر، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمواطن الذى طالما كان في قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأضاف أن المبادرة تهدف لتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، كما تتيح المبادرة متوسط خصومات على كافة السلع والمنتجات 20%، يستفيد منها كل المصريين، للتخفيف عنهم خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.


وأوضح زكريا، في تصريحات له، أن اتاحة الحكومة لحاملي البطاقات التموينية دعمًا قيمته 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة الواحدة، يتم احتسابها ضمن خصم إضافي على السلع المشاركة بالمبادرة بنسبة 10% من ثمن السلعة، يؤكد أيضًا الانتعاشة الكبيرة التي قدمتها الدولة للمواطن المستحق للدعم.
 

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