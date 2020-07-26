200 مليون جنيه استثمارات الإسكندرية للأدوية خلال 2020/2021

كشفت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية - التابعة للقابضة للأدوية – إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن ضخ أكثر من 200 مليون جنيه خلال العام المالى 2020 /2021 في صورة استثمارات مباشرة بهدف زيادة حصتها من سوق الدواء والمستلزمات الطبية في مصر، وفتح أسواق تصدير جديدة.





من جانبه، قال الدكتور علاء الدين دراز، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن هذه الاستثمارات تعد الأضخم في مجال صناعة الدواء هذا العام، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيراتها على مناخ الاستثمار بوجه عام.





اقرأ أيضا: لتلبية احتياجات السوق.. الإسكندرية للأدوية تنشئ خطوط إنتاج جديدة لصناعة المطهرات







وأضاف دراز أن الشركة أنشأت أول خط لإنتاج الكمامات المعقمة للكبار والأطفال في مصر والعالم، يعمل بتكنولوجيا التعقيم والتغليف لكل كمامة على حدة، بطاقة إنتاجية تصل لأكثر من 4 ملايين كمامة شهريا، مؤكدًا أن جميع مراحل الإنتاج تتم آليا دون تدخل أى عنصر بشري (إنتاج - تغليف - تعبئة)، وأن الكمامات يتم تصنيعها بنسبة 100% من مادة البولي برولين الغير المنسوج والتي تساعد فى الحد من انتشار الفيروسات والبكتيريا، وتتكون من ثلاث طبقات ودعامة للأنف ومتوفرة بمختلف الألوان التى تناسب جميع أفراد الأسرة المصرية، كما أنشأت الشركة أيضا مجموعة خطوط إنتاج جديدة للمطهرات وقفازات اليد الطبية.





وأوضح أنه في إطار خطط الشركة لتلبية احتياجات السوق المصرية من الأدوية والمستلزمات الطبية، قامت الشركة بشراء خطي إنتاج كاملين أحدهما لبنج الأسنان والثاني لتعبئة وتغليف الأقراص، وماكينات كبس أقراص جديدة، بالإضافة لخط لإنتاج مستحضرات الأفلام سريعة الامتصاص المعقمة "ODF" بديلة الأقراص، فضلا عن رفع كفاءة خطوط الإنتاج الحالية، واستكمال أعمال تطوير المناطق العقيمة طبقا لأعلى المعايير والاشتراطات الدولية، وإنشاء مجموعة مخازن جديدة، وتطوير محطتي الكهرباء ومعالجة المياه التابعة للشركة.





وأشاد دراز بتعامل أجهزة الدولة مع جائحة فيروس كورونا المستجد واصفا إياها "بالإدارة المحترفة"، مؤكدًا أن التراجع الملحوظ في اعداد المصابين خلال الأيام الأخيرة، يعد دليلا واضحا على كفاءة بروتوكولات العلاج التي وضعتها منظومة الطب الوقائي والمنظومة الصحية بشكل عام، لافتا إلى أن مصر بدأت مبكرا في التجارب المعملية لإنتاج لقاحات محتملة لفيروس كورونا، وأن ما قامت به الأجهزة المعنية وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص العاملة في مجال تصنيع الدواء والمستلزمات الطبية، يعد مثالا يحتذى به في التعاون المشترك لعبور الأزمات، لافتا إلى أن جائحة "كورونا" رفعت معدلات الطلب على منتجات بعينها، لذلك حرصت الإسكندرية للأدوية على توفيرها وتصنيعها وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية لتوفير احتياجات المنظومة الصحية، وتلبية الطلب المحلي ووضع خطط مرحلية للتصدير.