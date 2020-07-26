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مرأة

النتيجة سريعة.. طرق فعالة لعلاج احتقان الزور

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:00 م
علاج احتقان الزور
علاج احتقان الزور
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رشا عوني
يعاني الكثير من مشكلة احتقان الزور سواء المصابين بكورونا أو المصابين بنزلات برد صيفية، لكن يمكنك بطرق طبيعية بسيطة علاج احتقان الزور وتخفيف التهاب الحلق دون تناول الأدوية.

نصح موقع هيلث لاين بـ 3 طرق قوية المفعول تساعد على علاج احتقان الزور .. 

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1-الغرغرة بالماء والملح، وهي وصفة قديمة وذات فعالية عالية في مكافحة العديد من أمراض الجهاز التنفسي العلوية، بما ذلك احتقان الحلق، حيث يساعد الماء والملح على تخفيف تورم واحتقان الحلق، كما يساعد على قتل البكتيريا التي سببت التهاب الحلق.

2-خل التفاح ، وهو يحتوي على مواد مطهرة ومضادة للبكتيريا تساعد بشكل كبير على تخفيف حدة أعراض أمراض الجهاز التنفسي المختلفة مثل الكحة واحتقان الحلق والبلغم.

3-العسل وهو أحد أهم المواد الطبيعية التي تساعد على مكافحة الالتهابات فهو غني بمضادات الأكسدة الهامة، كما أنه يساعد بطبيعته على تسكين الألم بشكل عام، وتزداد فعالية العسل في علاج احتقان الحلق عندما يتم مزجه مع مشروبات صحية دافئة يتم تناولها بانتظام خلال فترة الإصابة، وهذه المشروبات مثل: الشاي الأخضر، البابونج.
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