الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 152 ألف مريض من أصحاب الأمراض المزمنة بالمجان

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية لـ 152 ألفا و840 مريضا من أصحاب الأمراض المزمنة بالمجان، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار"100 مليون صحة"، منذ انطلاقها في 20 يونيو الماضي وحتى اليوم، الأحد.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة قامت بصرف العلاج لجميع المترددين بالمجان لمدة تكفي 3 أشهر قادمة، وذلك من خلال 228 عيادة خارجية بالمستشفيات، و321 وحدة صحية ومركز طبي، و89 سيارة قوافل طبية متنقلة بجميع محافظات الجمهورية.









وقال "مجاهد" إنه تم إصدار 22 ألفا و717 قرارًا جديدًا لصرف العلاج على نفقة الدولة، وصرف العلاج لـ 94 ألفا و639 قرارا ساريا، بالإضافة إلى تجديد 33 ألفا و775 قرارًا قديمًا وصرف العلاج لهم، و1709 قرارات تأمين صحي.









وأضاف أنه تم تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة، ومنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، بالإضافة إلى الوحدات الصحية والمراكز الطبية، والقوافل العلاجية بجميع محافظات الجمهورية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.







