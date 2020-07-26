الأكبر في الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن الدقم بسلطنة عمان.. من ميناء صيد إلى عملاق موانئ المنطقة

تحظى سلطنة عمان بموقع جغرافى متميز يؤهلها لأن تكون محطة نقل عالمية عبر موانيها المتعددة، ومن أبرز هذه الموانئ ميناء الدقم الذى يتربّع على الشاطئ الجنوبي الشرقي لسلطنة عُمان، ويجاور أكبر مشاريع النفط والغاز والتعدين.

يقع ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الشرقي لسلطنة عمان وتحديدًا في محافظة الوسطى، وهو بوابة تجارية متعددة الأغراض وعالمية المستوى ويمتد رصيفه لـ 2100 متر، وحوضه الواسع يستوعب أعدادا ضخمة من السفن بمختلف أحجامها.

ويستعرض "صدى البلد" 10 معلومات عن الميناء المتوقع أن يغير خريطة المنطقة جيوسياسيًا.

سيكون المشروع الاقتصادي الأكبر بالشرق الأوسط، ومن بين أكبر مشاريع العالم.

فكرة الميناء مستوحاة من سنغافورة عاصمة الملاحة البحرية.

الدقم يضم عدة مشروعات، من بينها ميناء متعدد الأغراض، ومصفاة تهدف لمعالجة 230 ألف برميل نفط يوميا، وأكبر حوض جاف في الشرق الأوسط، يتسع لنحو 200 سفينة كل عام.

من المتوقع أن يبدأ المشروع العمل بطاقته الكاملة خلال العام الجاري 2020.

الميناء سيكون بديلا للسفن المحملة بالنفط التي ستمر في مضيق هرمز، بوابة الخليج الأولى.

وسيصبح الدقم حسب مسئولي المشروع ـ البديل الأمثل للشحن دون المرور في مضيق هرمز، ومن ثم البعد عن تلك الاضطرابات.

ويشكل الميناء رابطا مهما في مبادرة الحزام الصينية، أو طريق الحرير البحري.

ويوفر فرصة للتبادل التجاري مع أفريقيا والهند وباكستان، وهي منطقة تحتوي على العديد من الخدمات كمناطق صناعية ومناطق تخزين ومناطق خدمات وسياحية.





وتبلغ قيمة الاستثمارات الكويتية في الميناء نحو 7 مليارات دولار لصالح شركة البترول الكويتية العالمية بمصفاة البتروكيماويات.