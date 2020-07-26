AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأكبر في الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن الدقم بسلطنة عمان.. من ميناء صيد إلى عملاق موانئ المنطقة

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:08 م
ميناء الدقم - سلطنة
ميناء الدقم - سلطنة عمان
Advertisements
ميـــس رضــا

تحظى سلطنة عمان بموقع جغرافى متميز يؤهلها لأن تكون محطة نقل عالمية عبر موانيها المتعددة، ومن أبرز هذه الموانئ ميناء الدقم الذى يتربّع على الشاطئ الجنوبي الشرقي لسلطنة عُمان، ويجاور أكبر مشاريع النفط والغاز والتعدين.

 

يقع ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الشرقي لسلطنة عمان وتحديدًا في محافظة الوسطى، وهو بوابة تجارية متعددة الأغراض وعالمية المستوى  ويمتد رصيفه لـ 2100 متر، وحوضه الواسع يستوعب أعدادا ضخمة من السفن بمختلف أحجامها.

 

ويستعرض "صدى البلد" 10 معلومات عن الميناء المتوقع أن يغير خريطة المنطقة جيوسياسيًا.

 

سيكون المشروع الاقتصادي الأكبر بالشرق الأوسط، ومن بين أكبر مشاريع العالم.

 

فكرة الميناء مستوحاة من سنغافورة عاصمة الملاحة البحرية. 

 

الدقم يضم عدة مشروعات، من بينها ميناء متعدد الأغراض، ومصفاة تهدف لمعالجة 230 ألف برميل نفط يوميا، وأكبر حوض جاف في الشرق الأوسط، يتسع لنحو 200 سفينة كل عام. 

 

من المتوقع أن يبدأ المشروع العمل بطاقته الكاملة خلال العام الجاري 2020.

 

الميناء سيكون بديلا للسفن المحملة بالنفط التي ستمر في مضيق هرمز، بوابة الخليج الأولى. 

 

وسيصبح الدقم حسب مسئولي المشروع ـ البديل الأمثل للشحن دون المرور في مضيق هرمز، ومن ثم البعد عن تلك الاضطرابات.

 

ويشكل  الميناء رابطا مهما في مبادرة الحزام الصينية، أو طريق الحرير البحري. 

 

ويوفر فرصة للتبادل التجاري مع أفريقيا والهند وباكستان، وهي منطقة تحتوي على العديد من الخدمات كمناطق صناعية ومناطق تخزين ومناطق خدمات وسياحية.


وتبلغ قيمة الاستثمارات الكويتية في الميناء نحو 7 مليارات دولار لصالح شركة البترول الكويتية العالمية بمصفاة البتروكيماويات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسرائيل تشن هجوما على ميناء إيراني قرب مضيق هرمز

أكبر مشروعات السكة الحديد في الشرق الأوسط.. قطار جديد بين السعودية وسلطنة عمان

أخبار السعودية اليوم.. ارتفاع غير مسبوق فى إصابات كورونا.. قطار جديد بين المملكة وسلطنة عمان.. وموسكو تنفي وجود حرب مع الرياض في سوق النفط

السيسي مر من هنا.. تفاصيل جديدة عن أهم تطورات ميناء الإسكندرية

ترشيحاتنا

لأول مرة في التاريخ.. عيدية الرئيس السيسي لأصحاب المعاشات

الصحة: فيروس كورونا موجود منذ 56 عاما والسلوكيات الخاطئة سبب انتشاره .. فيديو

بعد موافقة هدرسفيلد على تقسيط المبلغ .. الأهلي يقترب خطوة جديدة من ضم رمضان صبحي بشكل نهائي

أحلام الأهلي تتبخر .. جاكسون موليكا على رادار الدوري الفرنسي

الشيخ حسني.. تفاصيل أزمة تصريحات فاروق جعفر وردود أفعال رموز الكرة المصرية

فيديو جراف.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي بكثرة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النتيجة سريعة.. طرق فعالة لعلاج احتقان الزور

فيات تستعد لطرح fiat 500x موديل 2021 .. صور

الفرحة كلها.. شاهد أحدث ظهور لـ نانسي عجرم وابنتها إيلا