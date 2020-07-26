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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق غرفة عمليات انتخابات الشيوخ

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:44 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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أحمد أيمن- عبد الرحمن سرحان
أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غرفة عملياتها المركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، حيث حصلت التنسيقية على تصريح متابعة العملية الانتخابية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للرصد والتوثيق والمتابعة الإعلامية لموقع التنسيقية ومنصاتها الإعلامية.

 ويأتي ذلك في إطار حرص التنسيقية على دور الشباب الفاعل في العملية السياسية والحرص الدائم على تحقيق عملية انتخابية شفافة ونزيهة تخضع للمعايير الدولية المتعارف عليها في الانتخابات.

 وترحب التنسيقية بالتعاون مع كل المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية، والمجالس القومية المتخصصة الحاصلين على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لمزيد من تحقيق الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
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