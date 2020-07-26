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فن

إطلالة صيفية.. مادلين مطر تتألق بـ ملابس بحر مثيرة.. شاهد

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:08 م
مادلين مطر
مادلين مطر
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محمد بدران

نشرت الفنانة مادلين مطر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهرت مادلين مطر في الصورة على شاطئ البحر مرتدية ملابس البحر المثيرة ونضارة شمس وقبعة انيقة وعلقت قائلة : "سآخذ جانبًا من الشاطئ مع قهوة #. سعداء يا شباب الأحد ، لا تنسوا أن تبقىوا بأمان ❤️"

وطرحت الفنانة مادلين مطر  كليبها الجديد "طمن قلبك"، من كلمات سلامة علي، ألحان جان صليبا، وتوزيع ناصر الأسعد، والكليب من إخراج مي إلياس.

يذكر أن مادلين طرحت منذ فترة أغنية "خانونى" هي باللهجة العراقية، من كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.


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