AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فايلر يحدد أول الراحلين عن الأهلي فى الصيف وعودة شريف وتوفيق

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:40 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
Advertisements
عمرو الحلوانى

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أبلغ لجنة التخطيط أنه ليس في حاجة لعودة كلا من ناصر ماهر وصلاح محسن في الموسم الجديد.

 

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "فايلر يرى الأفضل استمرار إعارتهم في فريق سموحة، خصوصًا أن الثنائي يشاركان بصفة مستمرة مع الفريق ومشاركتهم مستمرة".

وأضاف:" ناصر ماهر لم يحسم موقفه من الاحتراف الخارجي، ولازال لديه عرضا من نادي ناسيونال ماديرا".

 

وتابع:" فايلر يريد إعطاء اللاعبان فرصة المشاركة في الدوري بشكل أكبر من أجل اكتساب المزيد من الخبرات والحكم عليهم بشكل أفضل، خصوصا ان توقف الدوري أربك حساباته ولم يستطع متابعة الثنائي بالشكل المطلوب".

 

وأكمل:" الأهلي استقر على عودة الثنائي محمد شريف المعار إلى إنبي وأكرم توفيق المعار إلى الجونة بعد انتهاء اعارتهم، خصوصا بعد ما ظهروا بمستوى جيد في الفترة السابقة قبل توقف الدوري".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليس وليد أزارو.. الاتفاق السعودي يستهدف نجم الأهلي.. فيديو

الأهلي: ليس هناك أي عروض لضم محمد شريف

وجودهما إضافة لأي فريق.. فرج عامر: طلبنا تجديد إعارة ناصر ماهر وصلاح محسن من الأهلي.. فيديو

عمر ربيع ياسين: ناسيونال ماديرا يزاحم الأهلي على ضم أسامة جلال من إنبي

أزمة في صفقة رحيل ناصر ماهر لـ ماديرا البرتغالي

الأهلي يرفض عرضا من إنبي بقيمة 3 ملايين جنيه لتجديد إعارة محمد شريف

ترشيحاتنا

كرة يد.. رسميا .. الأهلى يحصل على توقيع عمر ياسين لمدة 3 سنوات

تعرف على أماكن منافذ المتاجر المشاركة في مبادرة ما يغلاش عليك.. صور

تعرف على أسعار التكييفات بعد الخصم داخل مبادرة ميغلاش عليك.. صور

إحالة 6 متهمين في واقعة التعدي على «آية» الشهيرة بمنة عبد العزيز للجنايات

أخبار الرياضة.. حقيقة انضمام حسن شحاتة إلى قناة الأهلي.. شفاء حمدي فتحي من كورونا

بالأرقام .. تريزيجيه يتفوق على محمد صلاح في أول موسم بـ البريميرليج

AdvertisementS

بعد خلافه مع مرتضى منصور.. حقيقة انضمام حسن شحاتة إلى قناة الأهلي

فايلر يحدد أول الراحلين عن الأهلي فى الصيف وعودة شريف وتوفيق

بعد موافقة هدرسفيلد على تقسيط المبلغ .. الأهلي يقترب خطوة جديدة من ضم رمضان صبحي بشكل نهائي

عمر ياسين يكشف أسباب تأجيل إعلان صفقة انتقال باهر المحمدي لـ الأهلي

كرة يد.. رسميا .. الأهلى يحصل على توقيع عمر ياسين لمدة 3 سنوات

بعد تطوير المحتوى وإدخال تقنية HD.. مجلس الأهلي يحضر افتتاح قناة النادى غدا

شوه التاريخ .. أيمن يونس يفتح النار على فاروق جعفر

سوبر هاتريك.. سيناريو جنوني يقود محمد صلاح إلى التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي

أحمد حسن يعلن شفاء حمدي فتحي نجم الأهلي من فيروس كورونا

لم يتحقق منذ 54 عاما .. إنجاز فريد ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل فى البريميرليج الليلة

محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول في آخر مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل

أخبار الرياضة.. حقيقة انضمام حسن شحاتة إلى قناة الأهلي.. شفاء حمدي فتحي من كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض مخطط بأسود.. مريهان حسين تفاجئ الجمهور بإطلالة جريئة.. شاهد

في انتظار النتيجة .. بدء تجارب المرحلة الثالثة على لقاح مودرنا لعلاج كورونا

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها