انطلاق برنامج "جهود الدولة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن" غدا

ينطلق برنامج "جهود الدولة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن "، الذي ينظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان مساء يوم غد الإثنين عبر قناة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في موقع التواصل الاجتماعي بمنصة اليوتيوب.





ويستهل البرنامج بمحاضرة افتتاحية بعنوان:(موافقة الشريعة لقرارات الدفة في قصر حج هذا العام ) يلقيها إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي في تمام الثامنة و خمس وأربعون دقيقة مساءا '.





وفي يوم الثلاثاء السابع من الشهر نفسه تنطلق محاضرات البرنامج حيث ستكون الأولى بعنوان ( الحج وحفظ الأمن ) يلقيها الشيخ محسن بن سيف الحارثي في تمام السابعة والنصف مساءا ، ومحاضرة أخرى بعنوان ( الحج رسالة وجهود تقدم ) يقدمها المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران الشيخ عبد الرحمن بن سعد العصيمي في تمام الثامنة وخمس وأربعين دقيقة .





كما يختتم البرنامج مساء الأربعاء الثامن من شهر ذي الحجة ١٤٤١ هجرية بمحاضرتين الأولى بعنوان ( تأملات في شعيرة الحج ) للشيخ محمد بن زيد المدخلي في تمام السابعة وخمسون دقيقة وأخرى للشيخ حسين بن يحيى المعافا بعنوان: ( دلائل الحج على اجتماع القلوب وتآلف الكلمة على الحق من أعظم مقاصد الشرع)،في تمام الثامنة و خمس وأربعين دقيقة مساءا .



