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المسعود: لن أترك سكان عقار الزمالك.. وسأقدم طلب إحاطة بالبرلمان.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:48 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال محمد المسعود عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق والزمالك أنه لم يترك المتضررين بعمارة الزمالك المائلة، وأنه معهم منذ الصباح أمام العقار، مشيرًا إلى أنه سيتجه غدًا الى مكتب وزير الإسكان لكي يجلب حقوق المتضررين.

وأكد المسعود، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي من خلال شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه سيقدم طلب إحاطة بالبرلمان ضد وزير النقل والإسكان غدًا بمجلس النواب، لأن هذا العقار ذات قيمة، موضحًا أًن التعويض 30 ألف جنيه لكل أسرة ليس له قيمة أمام حجم الضرر الذي تعرض له سكان العقار.

وأضاف المسعود، أن ما حدث للعقار مسؤلية الشركة المنفذة للمشروع، وسوف اجبر الشركة الفرنسية على دفع تعويض مادي يرضي المتضررين.
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