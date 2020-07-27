نصائح مهمة من الصحة للتعامل مع كورونا في أماكن العمل

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن عدة نصائح بأماكن العمل والأطفال وكبار السن، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وجاءت النصائح بأماكن العمل كالتالي:-





1- يجب تدريب الموظفين على الإبلاغ عن المرض بسرعة لمنع انتقال كوفيا -19 إلى زملائهم العاملين

2- الحرص على عدم حضور الموظف المريض بكوفيد-1۹ إلى العمل، والإبلاغ عن مرضه عبر الهاتف

3- تنظيف جميع الأطد التي لامسها الموظف المصاب والمناطق التي استخدمها مثل المراحيض، ومقابض الأبواب، والهواتف

4- اخطار جميع المخالطين للموظف المصاب حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات الوقائية لتقليل مخاطر الانتشار





و أعلنت وزارة الصحة عن 8 نصائح هامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19 ) وجائت كالتالي:-





يفضل بقاء كبار السن وذوي الأمراض المزمنة بالمنزل مانجا لانتقال عدوى كوفيد -19 إليهم

حافظ دوما على مسافة لا تقل عن متر عند التعامل مع أي شخص.

ارتدي الكمامة عند الخروج من المنزل

تجنب الزيارات غير الضرورية وفي حالة الضروة يتم اختصار وقت الزيارة.

فضل عدم اصطحاب الأطفال إلى أماكن العمل.

تجنب المصافحة مع الآخرين.

الحد من استخدام الموبايل أثناء التسوق مع تطهير الأيدي قبل استخدامه.

عند العودة للمنزل يتم تغيير الملابس وغسل اليدين والوجه بالماء والصابو





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم، الأحد، عن خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و 4606 حالات وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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