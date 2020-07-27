ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد تتويج يوفنتوس باللقب

توج نادي يوفنتوس رسميًا بلقب بطولة الدوري الإيطالي للمرة التاسعة تواليًا، وذلك بعد فوزه على نظيره نادي سامبدوريا بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين.





الصراع كان مشتعلًا على اللقب كما هو مشتعل الآن على لقب هداف الدوري، فتشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو سجل ثلاثية اليوم في شباك فيرونا، بالإضافة لتسجيل رونالدو لهدفًا في شباك سامبدوريا.





ونستعرض معًا ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم:





تشيرو إيموبيلي - لاتسيو 34 هدفا





كريستيانو رونالدو - يوفنتوس 31 هدفا





روميلو لوكاكو - إنتر23 هدفا





كابوتو - ساسولو 19 هدفا



