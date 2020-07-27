مصطفى قمر يشارك مع شقيقه في غناء «مسافر»

نشر الفنان مصطفى قمر جزءا من أغنية مسافر عبر حسابخ بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وغنى مصطفى قمر الاغنية برفقة شقيقة " ياسر قمر" الذي أبهر متابعيه وعلق مصطفى قمر قائلا " اسمعوا الغنوة دي جبارة اسمها "مسافر" مغنيها مع اخويا ياسر قمر في البوم "لمن يهمه الامر ٢" اسمعوا".





وتابع "ياسر مغني حلو قوي ومعايا تامر فتحي عازف الجيتار المبدع اللي عامل هارموني للالبوم وكمان معانا ماجد يحي عازف الباص جيتار العالمي استنوا الالبوم ده تجربة خاصة جدا وفرحان ان ياسر اخويا مغني معايا".









ومن ناحية أخري طرح مصطفى قمر أول دعاء من ألبوم "حنن عليا يارب" للجمهور عبر قناته على "يوتيوب"، والذي يحمل اسم "وش الخير" من كلمات الشاعر ناصر الجيل، من ألحان وتوزيع محمد ضياء.





ومن المقرر طرح باقي الأدعية أيضًا عبر قناة مصطفة قمر على اليوتيوب، وعبر عدد من المنصات الإلكترونية أيضًا.





يذكر ان اخر اعمال مصطفي قمر البوم بعنوان "ضحكت ليا" تم طرحه في عام 2019.



