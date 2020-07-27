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رأي المصريين في السايس: يفرض إتاوة والدولة تكافح الظاهرة..فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:46 ص
السايس
السايس
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البهي عمرو
استعرض برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، تقريرا بالفيديو من الشارع المصري لاستطلاع رأي المواطنين فى السايس بالشوارع.

وقال أحد المواطنين إن السايس يفرض اتاوة مقابل وقوف السيارة فى الشارع، وأكد أن الدولة تقوم بمحاربة تلك الظاهرة فى الفترة الأخيرة.


ولفت أخر خلال التقرير إلى أن كل منطقة يكون لها الكبير والمسئول عن توزيع الأفراد، وكل سايس يحدد التسعيرة التى يرغب فيها.


وأشار مواطن خلال التقرير إلى أن السايس يحدد التعريفة التى سيدفعها الشخص على حسب المدة التي تقفها السيارة، سواء ربع ساعة أو أكثر وكل مدة لها مبلغ.
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