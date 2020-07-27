مدرب النصر السعودي يوضح أسباب الهزائم المتتالية

لم ينزعج البرازيلي فابيو كاريلي ، المدير الفني لفريق اتحاد جدة كثيرًا بعدما ظهر فريقه بشكل سيئ خلال المعسكر الإعدادي الذي أقامه العميد مؤخرًا إستعدادًا لإستئناف بطولة دوري كاس الأمير محمد بن سلمان الشهر المقبل





، فرغم حالة القلق التى إنتابت جماهير الإتحاد بسبب النتائج السيئة للفريق في فترة الإعداد خاصة وأن العميد يصارع الهبوط إلا أن المدرب البرازيلي ظهر وكأنه واثق من نفسه تمامًا.





وخرج كاريلي من المعسكر بفوائد كثيرة أكد أنها أكثر من السلبيات والهزائم التى تعرض لها العميد في فترة الإعداد. و





ويبدو أن المدرب البرازيلي يرغب في التسلّح بسيناريو ريال مدريد من أجل طمأنة جماهير العميد فالعملاق الأسباني تعرض لهزائم كارثية وديًا قبل مطلع الموسم الجارى كان أبرزها الخسارة من جاره أتلتيكو مدريد الاسباني بنتيجة 7-3 ، خلال المباراة التي جمعتهما في بطولة كأس الأبطال الودية بالصين قبل إنطلاق الموسم الجاري.





نتائج ريال مدريد السيئة بل والكارثية حسبما صفها كثيرون من جمهور الملكي قبل إنطلاق المومس الجاري في اسبانيا جعلت البعض يخشى من خروج كتيبة الريال من الموسم الحالي خالي الوفاض لكن كتيبة زين الدين زيدان ظهرت بشكل مُغاير في الدوري الاسباني وفازت به مخرًا كما أن الفريق لديه فرصة للتتويج بدوري أبطال أوربا حينما يلتقي مع مانشستير سيتي الأنجليزي بنصف نهائي دوري الأبطال.





ما فعله الريال في أسبانيا يبقي نموذج واضح أمام كتيبة فابيو كاريلي في الإتحاد فالمدرب البرازيلي ، خاطب جمهور فريقه ، : لا تقلقوا ..جاهزون لإستئناف الدوري السعودي.. حققنا الكثير من الأهداف الفنية والبدنية في هذا المعسكر، وتفصلنا قرابة 10 أيام على المباراة الرسمية الأولى في الدوري السعودي لنكمل المسيرة والعمل





، مُتابعًا: الفريق يتحسّن بشكل كبير، ويتبقى لنا مباراة الوحدة الودية الأخيرة، لإكمال الإعداد الفني والتكتيكي، وأعتقد أنني توصلت لطريقة اللعب المناسبة التي تلائم الاتحاد”.