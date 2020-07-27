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أخبار العالم

أزمة خطيرة تواجه لقاح كورونا .. شركات التوريد العالمية غير جاهزة لنقل مليارات الجرعات

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:31 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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على صالح
أعلنت شركات الشحن والنقل والتوزيع التي ترعى نقل البضائع حول العالم على متن السفن والطائرات والشاحنات عن أنها غير مستعدة للتعامل مع تحديات شحن لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 النهائي من صانعي الأدوية إلى مليارات الأشخاص حول العالم.

وتواجه شركات الشحن العالمية التي تعاني بالفعل من تفشي الوباء، مشاكل تتراوح بين تقلص القدرة على سفن الحاويات وطائرات الشحن وانعدام الرؤية حول موعد وصول شحنات اللقاح، وفقا لـ بلومبرج


وكافحت شركات الشحن العالمية لسنوات للحد من الأعمال الورقية المرهقة وتحديث التكنولوجيا التي، ما لم يتم معالجتها قريبًا، ستبطئ سباق التتابع لنقل قوارير الدواء الهشة بكميات غير مسبوقة.

إن صنع لقاح سريع ضد الوباء الذي نال من نحو 16 مليون شخص حول العالم وفقا لـ جونز هوبكنز أمر صعب بما فيه الكفاية ولكن توزيع اللقاح في جميع أنحاء العالم يواجه مجموعة من التحديات الأخرى ، وقد تعمل عوامل عديدة متضاربة ضد الجهد بسبب البنية التحتية التي تعمل على تشغيل الاقتصاد العالمي تتقلص من أجل انكماش طويل الأمد تمامًا 

كما تحتاج شركات الأدوية إلى التوسع في إطلاق المنتج الأكبر والأكثر احتياجا حول العالم في التاريخ الحديث.

وقال نيل جونز شاه، الرئيس العالمي لعلاقات شركات النقل الجوي في وكيل الشحن "فليكسبورت" ومقره سان فرانسيسكو، خلال ندوة عبر الإنترنت الأسبوع الماضي مع مدراء تنفيذيين آخرين: "نحن لسنا مستعدين".

وأضاف: "لنكن صادقين هنا، فإن سلاسل توريد اللقاحات أكثر تعقيدًا من سلسلة توريد معدات الوقاية الشخصية"، في إشارة إلى معدات الوقاية الشخصية مثل الأقنعة الجراحية والقفازات. 

وتابع "لا يمكنك تدمير معدات الوقاية الشخصية عن طريق تركها على المدرج لبضعة أيام، سوف تدمر اللقاحات".

وقدّر جوليان ساتش، رئيس قسم الأدوية في سكاي كارجو في دولة الإمارات مؤخرًا، أن طائرة شحن واحدة من طراز بوينج 777 يمكنها حمل مليون جرعة فردية من اللقاح، وهذا يعني أن أنظمة الجرعات المزدوجة في الجو لحماية نصف سكان العالم تتطلب مساحة حوالي 8000 طائرة شحن.

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