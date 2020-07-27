على متنها 14 ألف راكب.. مطار القاهرة يسير 156 رحلة دولية على مدار اليوم

يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الاثنين، 156 رحلة دولية إلى عدة وجهات دولية مختلفة سواء أمريكية أوربية أو عربية أسيوية إفريقية، ينقل على متنهم نحو 14 ألف راكب، حيث تغادر 78 رحلة سفر على متنها 3524 راكبا، و تصل 78 رحلة على متنها 11051 راكبا.





ويشهد مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الآثنين ارتفاع نسبة التشغيل فى عدد من الجهات الدولية المختلفة منذ بدء إستئناف حركة الطيران مطلع يوليو الجارى بعد توقف دام أكثر من 3 شهور منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.





وتستقبل صالات المطار خلال الـ ٢٤ ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا.



