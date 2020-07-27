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أخبار البلد

على متنها 14 ألف راكب.. مطار القاهرة يسير 156 رحلة دولية على مدار اليوم

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:32 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الاثنين، 156 رحلة دولية إلى عدة وجهات دولية مختلفة سواء أمريكية أوربية أو عربية أسيوية إفريقية، ينقل على متنهم نحو 14 ألف راكب، حيث تغادر 78 رحلة سفر على متنها 3524 راكبا، و تصل 78 رحلة على متنها 11051  راكبا.

ويشهد مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الآثنين ارتفاع نسبة التشغيل فى عدد من الجهات الدولية المختلفة  منذ بدء إستئناف حركة الطيران مطلع يوليو الجارى بعد توقف دام أكثر من 3 شهور منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا. 

وتستقبل صالات  المطار خلال الـ ٢٤ ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا. 

وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
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