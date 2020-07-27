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تياترو الصعيد.. شباب يستغلون المسرح لتصحيح الصورة النمطية للجنوب

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:32 ص
تياترو الصعيد
تياترو الصعيد
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ريهام فيكتور
قال كيرو صابر ، مؤسس تياترو الصعيد ، إن مقر المسرح فى المنيا وبدأ العمل على الفكرة فى نوفمبر 2014 ، لافتا الى ان المسارح التابعة للهيئات غالية الثمن ولكننا تغلبنا على هذا العائق .

واضاف " صابر "، خلال حواره ببرنامج ، صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أننا فكرنا فى تقديم عروض المسرح بمكان واسع  يعرض الفننون المسرحية المتنوعة .

واشار مؤسس تياترو الصعيد ،  الى ان  الهدف من المسرح ان يستمتع الناس بالعروض فى الصعيد بدلا من السفر الى القاهرة للنزة والترفية على الرغم من توافر المواهب والامكانيات لدينا.

وتابع  مؤسس تياترو الصعيد ،  أننا نتمنى أن نلفت نظر المنتجين على فنون الصعيد ، لافتا الى ان الصعيد مليئة بالمواهب اغير واضحة للعالم.

وأكد  مؤسس تياترو الصعيد ،  أننا نقدم عروض جديدة يوميابشكل سريع ومستقل ، مشيرا الى ان العروض المقدمة من تياترو الصعد تختلف تماما عن تياترو مصر .
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