تياترو الصعيد.. شباب يستغلون المسرح لتصحيح الصورة النمطية للجنوب

قال كيرو صابر ، مؤسس تياترو الصعيد ، إن مقر المسرح فى المنيا وبدأ العمل على الفكرة فى نوفمبر 2014 ، لافتا الى ان المسارح التابعة للهيئات غالية الثمن ولكننا تغلبنا على هذا العائق .





واضاف " صابر "، خلال حواره ببرنامج ، صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أننا فكرنا فى تقديم عروض المسرح بمكان واسع يعرض الفننون المسرحية المتنوعة .





واشار مؤسس تياترو الصعيد ، الى ان الهدف من المسرح ان يستمتع الناس بالعروض فى الصعيد بدلا من السفر الى القاهرة للنزة والترفية على الرغم من توافر المواهب والامكانيات لدينا.





وتابع مؤسس تياترو الصعيد ، أننا نتمنى أن نلفت نظر المنتجين على فنون الصعيد ، لافتا الى ان الصعيد مليئة بالمواهب اغير واضحة للعالم.



