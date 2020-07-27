AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران ترد على نتنياهو: لن نسمح لإسرائيل بالتواجد على حدود سوريا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:52 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "تل أبيب لن تسمح بالتواجد العسكري لإيران في سوريا، وأنها لن تسمح لإيران أيضا بالتموضع على حدودها الشمالية".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله: "الصهاينة ليسوا في موقع يؤهلهم للقول بأن تتواجد أو لا تتواجد إيران في مكان ما".

وأضاف: "نتنياهو يثرثر مثل السيد برايان هوك ولن نسمح لإسرائيل بالتواجد على حدود سوريا الشمالية"، وذلك في إشارة إلى تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، برايان هوك، حول تمديد حظر السلاح المفروض على طهران. 

وتابع: "ليس لدينا تواجد عسكري في مكان ولا ننوي التواجد عسكريا إلى الأبد في مكان ما. إن تواجد إيران هو تواجد استشاري تلبية لدعوة من الحكومة القانونية والشرعية في سوريا وشعبها من أجل تقديم المساعدة لهم".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد في تصريحات له أمس الأحد، حول التصعيد الأخير الذي تشهده الجبهة الشمالية لإسرائيل، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع في على حدودها الشمالية.

واعتبر نتنياهو أن سوريا ولبنان تتحملان المسئولية عن أي اعتداء على إسرائيل ينطلق من أراضيهما، وذلك على خلفية تبادل لإطلاق النار بين الجانبين السوري والإسرائيلي في الجولان السوري المحتل مؤخرا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معارض سوري يهنئ نتنياهو بتشكيل الحكومة: نتطلع للعيش بسلام مع جيراننا الإسرائيليين

غارات جوية مجهولة تقتل 12 مسلحا إيرانيا في سوريا

نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بوجود عسكري كبير لـ إيران في سوريا

هوك خلال لقائه بـ نتنياهو: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم

لا تقصد الشيطان الذي تحبه.. لماذا تقصف إسرائيل أهدافا في سوريا؟

نتنياهو يتوعد إيران: جاهزون للرد في أي وقت.. وهذا ما قاله عن سوريا ولبنان

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة

صاحب الشقة مظلوم.. طلب إحاطة للحكومة لتحميل أصحاب العقارات قيمة مخالفات التصالح

رفع أسعار أوبل أسترا opel astra 2020 في مصر.. صور

ميركل تحذر أردوغان: اليونانيون لا يمزحون بشأن الدفاع عن مياههم الإقليمية

رغم توقيعه لبيراميدز.. نجم الأهلي يطالب مجلس الخطيب بالعفو عن أحمد فتحي وعدم رحيله

بسيطة وأنيقة.. 15 صورة تكشف جمال سلاف فواخرجي في عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. ريم سامي تتألق في أحدث جلسة تصوير

شيفروليه تعلن رفع أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020.. صور

رفع أسعار أوبل أسترا opel astra 2020 في مصر.. صور