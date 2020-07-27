إيران ترد على نتنياهو: لن نسمح لإسرائيل بالتواجد على حدود سوريا

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "تل أبيب لن تسمح بالتواجد العسكري لإيران في سوريا، وأنها لن تسمح لإيران أيضا بالتموضع على حدودها الشمالية".





ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله: "الصهاينة ليسوا في موقع يؤهلهم للقول بأن تتواجد أو لا تتواجد إيران في مكان ما".





وأضاف: "نتنياهو يثرثر مثل السيد برايان هوك ولن نسمح لإسرائيل بالتواجد على حدود سوريا الشمالية"، وذلك في إشارة إلى تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، برايان هوك، حول تمديد حظر السلاح المفروض على طهران.





وتابع: "ليس لدينا تواجد عسكري في مكان ولا ننوي التواجد عسكريا إلى الأبد في مكان ما. إن تواجد إيران هو تواجد استشاري تلبية لدعوة من الحكومة القانونية والشرعية في سوريا وشعبها من أجل تقديم المساعدة لهم".





وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد في تصريحات له أمس الأحد، حول التصعيد الأخير الذي تشهده الجبهة الشمالية لإسرائيل، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع في على حدودها الشمالية.





واعتبر نتنياهو أن سوريا ولبنان تتحملان المسئولية عن أي اعتداء على إسرائيل ينطلق من أراضيهما، وذلك على خلفية تبادل لإطلاق النار بين الجانبين السوري والإسرائيلي في الجولان السوري المحتل مؤخرا.



