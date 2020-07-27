التحفظ على 7 آلاف قطعة مستحضرات تجميل غير مسجلة بوزارة الصحة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة النزهة.





وتبين حيازته (٧ الاف قطعة مستحضرات تجميل غير مسجلة بوزارة الصحة، ٣٠٠ عبوة مستحضرات تجميل "كريمات" مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم التحفظ عليها.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



