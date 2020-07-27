اشتري آيفون 8 بـ 4100 جنيه فقط.. تفاصيل العرض
الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:40 م
اشتري آيفون 8 بـ 4100 جنيه فقط.. تفاصيل العرض
لاشك أن هاتف آيفون
هو الأشهر فى العالم ومحط أنظار الملايين لمال يقدمه من أداء مميز بالإضافة لتصميم مبهر، لذلك فهو محط إهتمام الكثيرين إلا أن سعر المرتفع يمنعهم من شراء أحد إصداراته، ولكن الفرصة لا زالت سانحة حيث يمكنك إقتناء نسخة من آيفون 8 بنصف سعره تقريبًا.
وفقًا لموقع تك رادار التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 8 سعة 64 جيجابايت باللون الذهبي، من خلال متجر أمازون الشهير مقابل 255 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 4100 جنيه مصري. يذكر أن هاتف iPhone 8 ظهر فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.
يأتي هاتف iPhone 8 بذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1821 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، بالإضافة لميزة الشحن اللاسكلي.
يمكنك الحصول على هاتف آيفون 8 بلس نسخة 64 جيجابايت بكل ألوانه من خلال هذا الرابط
.