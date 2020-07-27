كيف يتم تحديد قائمة أوائل الثانوية العامة ؟ التعليم تجيب





وأشار المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أنه بعد انتهاء التصحيح تبدأ عمليات المراجعة و رصد الدرجات وتحديد قائمة اوائل الثانوية العامة 2020.





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وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الآلية التي تتبعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتحديد قائمة اوائل الثانوية العامة :





- ثم تقوم لجنة عليا بفحص كل كراسات الامتحانات لهم ويتم مراجعتها مرة أخرى من خلال مستشار كل مادة

- ثم يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم.

- تشمل قائمة اوائل الثانوية العامة 33 طالب وطالبة - يراعى أن يكون اوائل الثانوية العامة من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين - يتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.





نفى الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة و نائب وزير التعليم ، الانباء المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي تزعم تحديد موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 يوم 4 أغطس 2020





حيث قال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : هذا الكلام غير صحيح تماما ، لافتا إلى ان الوزارة لم تحدد بشكل رسمي تاريخ محدد لاعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 حتى الان ، لان اعمال التصحيح والمراجعة و رصد الدرجات وتحديد الاوائل لم تنته في الكنترولات حتى الان





وأكد حجازي، أنه مازال العمل جاريا لأعمال تقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء، لافتا الى انه من المتوقع ان تنتهي اعمال التصحيح في بعض الكنترولات اليوم بينما تستمر في البعض الاخر حتى غد الثلاثاء





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واوضح حجازي ، أن المشاركين في اعمال الكنترولات سينتظمون في عملهم حتى يوم وقفة عيد الاضحى ، ثم سيحصلوا على اجازة العيد التي ستتوقف فيها كل الاعمال ثم يعودوا للعمل بعد العيد لانهاء اللمسات الاخيرة لتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2020 لعرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا و اعلانها للطلاب إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم





وشدد حجازي على جميع المؤشرات تؤكد أن نسبة النجاح العامة في نتيجة الثانوية العامة 2020 ، ستكون أعلى من العام الماضي





وقال حجازي ، على أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات.





وشدد حجازي على مراعاة الدقة في أعمال تقدير الدرجات في كنترولات الثانوية العامة من خلال الالتزام بنماذج الوزارة وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب





وأشار إلى أن كل طالب سوف يحصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن كنترولات الثانوية العامة من المتوقع ان تنتهي من اعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020 خلال ساعات .- تطلب الوزارة أسماء عدد (10) طلاب متفوقين حاصلين على أعلى الدرجات من كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة