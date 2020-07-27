AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استمرار توافد أعضاء نادي الزمالك اليوم للمشاركة فى الجمعية العمومية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:27 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسى
استمر توافد أعضاء نادي الزمالك اليوم للمشاركة فى الجمعية العمومية الخاصة بالنادي، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الاحد والاثنين.

وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية والتي بدأت من التاسعة صباح أمس وحتى التاسعة مساء اليوم على الرغم من حرارة الجو وذلك تأكيدا لدعمهم للنادي و مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية و باب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.


وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية و أسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس إدارة الزمالك يعلن الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية

للتصويت على الميزانية .. الزمالك يستقبل أعضاء النادي لتسجيل الحضور في الجمعية العمومية

تحديد عدد الأعضاء المسموح لهم حضور الجمعية العمومية لنادى الزمالك

إقبال كبير من الأعضاء للمشاركة في الجمعية العمومية للزمالك

أعضاء نادي الزمالك يشيدون بإجراءات تنظيم الجمعية العمومية

إدارة نادي الزمالك تطالب الأعضاء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف أسبابها وموعد ذروتها

أعظم القربات إلى الله في العشر من ذي الحجة.. يغفله كثيرون

الزمالك يكثف مفاوضاته لخطف أسامة جلال صخرة إنبي قبل الأهلي

صحيفة روسية: أردوغان والسراج يستعدان للحرب في ليبيا

عيار24 يسجل 990 جنيها.. الذهب يواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الاثنين

بالتجاعيد.. صورة حديثة لـ كاثرين زيتا جونز تبرز تقدمها في العمر

AdvertisementS

أحمد شوبير يرد على مرتضى منصور بشأن مجاملة وائل جمعة

رغم توقيعه لبيراميدز.. نجم الأهلي يطالب مجلس الخطيب بالعفو عن أحمد فتحي وعدم رحيله

حسام غالي مصمم.. مفاجأة «الكابيتانو» يرفض حضور مباراة الأهلي والجونة بالتتش

الزمالك يستغل أزمة الشناوي لحسم ضم 3 صفقات قوية من بيراميدز

5 لاعبين تحت المقصلة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي .. تعرف عليهم

بعد تطويرها بأحدث التقنيات.. مجلس الأهلي يفتتح قناة النادي اليوم

الزمالك يكثف مفاوضاته لخطف أسامة جلال صخرة إنبي قبل الأهلي

بعد تألقه بـ هاتريك أمام وادي دجلة.. أبرز المعلومات عن صاروخ الزمالك الجديد أسامة فيصل

أخبار الرياضة.. بلاغ للنائب العام ضد فاروق جعفر.. مرتضى منصور يرد على أنباء ترشح خالد عبد العزيز لرئاسة الزمالك

الكنز المفقود .. 6 مواهب شابة تخطف أنظار كارتيرون فى الزمالك

بسبب تريزيجيه.. حزن في الأندية التركية بعد بقاء أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

الشكاوى ضد مرتضى منصور واعتماد التشكيل الجديد.. اجتماع حاسم لمجلس الأهلي اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات أوبل opel اليوم في مصر.. صور

بالقهوة والابتسامة .. امبر هيرد تصل المحكمة من أجل قضية التشهير من طليقها جوني ديب

وسط أجواء رومانسية.. مهند التركي وزوجته يقضيان إجازة الصيف| صور