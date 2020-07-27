رئيس جامعة بني سويف يتفقد الامتحانات بكلية التربية.. ويؤكد: انتظام وهدوء اللجان

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم الإثنين ، سير أعمال امتحانات الفرق النهائية بكلية التربية لمتابعة انتظام اللجان، وكذلك تطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.





وقال الدكتور منصور، إن الامتحانات تشهد حالة من الهدوء منذ بدايتها بكليات الجامعة، ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات. وان هناك التزاما باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات.





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