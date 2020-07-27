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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يتفقد الامتحانات بكلية التربية.. ويؤكد: انتظام وهدوء اللجان

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:52 م
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
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محمد عبدالحليم
تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم الإثنين ، سير أعمال امتحانات الفرق النهائية بكلية التربية لمتابعة انتظام اللجان، وكذلك تطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وقال الدكتور منصور، إن الامتحانات تشهد حالة من الهدوء منذ بدايتها بكليات الجامعة، ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات. وان هناك التزاما باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات.

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واطمأن رئيس الجامعة خلال جولته على كثافة الحضور الطلابي ومدى توافر كافة الخدمات مع التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.
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