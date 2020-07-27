خاص| الأهلي يقترب من التعاقد مع هداف إفريقيا بطريقة مبتكرة

اقترب النادي الأهلي من اتمام لتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ويحاول المارد الأحمر استغلال الأزمة المالية التي يمر بها نادي النجم الساحلي التونسي خصوصا وأن الفريق التونسي عليه غرامة الإيفواري سليماني كوليبالي والتى تقدر بمليون و400 ألف دولار أي ما قرب من 22 مليون جنيه مصري ، والتى تعهّد النادي التونسي بسدادها للأهلي قبل أكثر من عام لكنه تقاعس فقام الاهلي بتصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وحصل على حكم من الفيفا بتسديد النجم الساحلي واللاعب هذه الغرامة خلال مدة أقصاها 45 يومًا بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019 وحتى تاريخ السداد.
وأكدت مصادر تونسية في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن النادي الأهلي يحاول شراء نجم الفريق كريم العريبي وهو أحد هدافي دوري أبطال إفريقيا خلال هذه الأزمة المالية للنجم قبل توقيع عقوبات قاسية علية.
وأضافت المصادر بأن الناديين يحاولان خلال الفترة القادمة إيجاد حلول لهذه الأزمة ومن أهمها أن يحصل النادي الأهلي على خدمات كريم العريبي وتسوية باقي المبالغ.
ويعتبر كريم العريبي هداف دوري أبطال إفريقيا برصيد عشرة أهداف وأحد الركائز الأساسية في النجم.