AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

سفير كوريا: مصر أم الدنيا.. ونتوقع زيارة الرئيس مون العام المقبل.. لا إلغاء لزيارة مقتنيات توت عنخ آمون لــ سيول.. الإصلاحات الاقتصادية مشجعة.. وبلدكم دولة مهمة ستساعدنا لتحقيق أهدافنا في شبه جزيرتنا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:32 م
السفير هونج جين أوك
السفير هونج جين أوك خلال المؤتمر الصحفي
Advertisements
محمد وديع
السفير هونج جين أوك:
* نتمنى أن يعم السلام في شبه الجزيرة الكورية 
* لا ننكر دور مصر في قيادة الاقتصاد والسياسة في الشرق الأوسط
* مصر شريك اقتصادي هام وحجم السوق بها كبير


بكلمات عربية مرتبة بدأ هونج جين أوك، سفير كوريا الجنوبية الجديد بالقاهرة حديثه، صباح اليوم، خلال أول مؤتمر صحفي له عقب تسلمه مهام عمله بداية شهر يوليو الجاري، قائلا:" مصر أم الدنيا".

وتابع السفير من مقر السفارة الكورية بالقاهرة أنه عمل مسؤولا بالخارجية الكورية ولمدة 3 سنوات عن إفريقيا والشرق الأوسط، وكان يتمنى العمل بــ مصر، مشددا على أنه سيبذل كل جهده لتطوير العلاقات بين مصر وكوريا خلال فترة عمله كسفير لبلاده بالقاهرة.

وأضاف السفير أنه سيكمل كل المشروعات التي بدأها سلفه، خاصة في مجال الثقافة حيث لن يكون هناك إلغاء لأي حدث ثقافي رغم وجود كورونا وإنما قد يكون تأجيل لبعض الوقت، لافتا إلى أن معرض مقتنيات توت عنخ آمون والذي كان مقررا له أن يقام في السنة القادمة سوف يقام ولكن قد يتم تأجيله لبعض الوقت في العاصمة الكورية سيول.

ماذا تعني مصر لكوريا
وقال السفير إنهم في كوريا يتمنون أن يعم السلام في شبه الجزيرة الكورية، وكذلك توحيد الكوريتين، وهناك 4 قوى عظمى تحيط بنا هي الصين واليابان وروسيا وأمريكا، وهناك دول كبرى ترغب في تحقيق السلم في كوريا ومن بينها مصر.

وأكد أن مصر مهمة سياسيا واقتصاديا في أفريقيا والبحر المتوسط وهي تمثل نقطة الاتصال بين هذه الدول، ولا ينكر أحد دور مصر في قيادة الاقتصاد والسياسية في الشرق الأوسط، ولديها علاقات جيدة مع الصين والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الكبرى، ولهذا السبب نثق في مصر وأهمية أن تساعدنا في تحقيق أهدافنا في شبه الجزيرة الكورية.

وأوضح السفير أن مصر حافظت أيضا على العلاقات الطيبة مع كوريا الشمالية وهي تعد مثال لتحسين العلاقات بين البلدين، وشركة أوراسكوم لها استثمارات كبرى في كوريا الشمالية وهناك فرص لتطوير التكنولوجيا بين الجانبين وهذا يفيد الشعب الكوري الشمالي.

وذكر أوك أن مصر شريك اقتصادي هام وتعتبر من الدول التي ينمو اقتصادها بسرعة كما أن حجم سوقها كبير، وتعتبر أرض خصبة للاستثمارات الكورية.

ولفت إلى دور السفارة في التوصيل بين الشركات المصرية والكورية، خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسيول في عام 2016، بهدف تعميق العلاقات وزيادة التعاون، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعليم ومترو الأنفاق، ومشروعات تكرير البترول.

وأشاد السفير الكوري الجنوبي بالإصلاحات الاقتصادية المصرية التي جذبت اهتمام الشركات الكورية للاستثمار في مصر على الرغم من بعض الصعوبات التي عملت الحكومة المصرية على حلها، مشيرا إلى اعتراف صندوق النقد الدولي بالنموذج المصري في الإصلاح الاقتصادي، مما شجع شركات كورية أخرى للمجيء إلى مصر وتوسيع الاستثمارات من جانب الشركات الكورية الموجودة.

وتابع أن دور السفارة هو نشر قصص النجاح والمساعدة في التغلب على مصاعب جذب الاستثمار، معبرا عن أمنيته أن يزور الرئيس الكوري الجنوبي مصر العام المقبل خلال فترته في رئاسة بعثة بلاده.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوريا الشمالية تهدد أمريكا بصواريخ نووية تنهي إمبراطوريتها

سفير كوريا الجنوبية الجديد: مصر دولة محورية في الحفاظ على السلام بالمنطقة

السفير الكوري عن التبادل الثقافي بين سيول والقاهرة: حجر الأساس في تطوير العلاقات بين البلدين

سفير كوريا: تعاون طبي بين القاهرة وسيول وشركاتنا تعمل مع نظيرتها المصرية لإنتاج علاج لكورونا من البلازما

ترشيحاتنا

أحمد شوبير يوجه رسالة لـ حمدى فتحى .. شاهد

انهيار حنين حسام داخل قفص الاتهام عقب حبسها سنتين

إثيوبيا تكذب.. أحمد موسى يعلن فشل مفاوضات سد النهضة

6 نصائح يجب اتباعها قبل شراء الهاتف الذكى

في ذكرى رحيل رشدي أباظة.. عدد زيجات دنجوان السينما وسر إدمانه الخمور والحشيش

أحمد شوبير يرد على مرتضى منصور بشأن مجاملة وائل جمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكر .. هذه العوامل ضارة بصحتك

هل عملية تنسيق القوام لها فوائد على الجسم ؟.. طبيب يجيب

هذه الأمراض تحتاج إجراءات استثنائية لإجراء عملية زراعة الشعر.. تعرف عليها