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أخبار العالم

بعد القصف المتبادل مع تل أبيب.. رئيس الوزراء اللبناني يعلق اجتماعاته

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:23 م
رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني
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شيماء مصطفى
قطع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الاثنين، اجتماعاته لمتابعة التطورات على الحدود مع إسرائيل، بعد تبادل لإطلاق النار بين بيروت وتل أبيب، وفقًا لوسائل إعلام لبنانية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، اليوم الإثنين، إن القصف الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مناطق في جنوب لبنان، عملية ليست سهلة. 

وأضاف نتيناهو في تصريحات صحفية: "نحن أمام عملية عسكرية ليست سهلة وما يجرى على الحدود مع لبنان حدث أمني غير بسيط".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الاثنين، عن إحباطه لما وصفه بـ "عملية تخريبية" لعناصر من حركة "حزب الله" اللبنانية على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا ملموسا بعد مقتل عنصر "حزب الله" اللبناني، علي كامل محسن، بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت في يوم 20 يوليو موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن قائد المنطقة الشمالية، أمير برعام، قوله إن تقدير الوضع في الجيش الإسرائيلي يشير إلى أن "حزب الله" يخطط لعملية انتقامية، وصرح العسكري الرفيع: "نحن نستعد لاحتمالات واسعة من السيناريوهات".
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