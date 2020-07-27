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حوادث

حاميها حراميها.. تفاصيل ضبط عامل أمن بشونة خلال سرقته أقماح قبل بيعها بالسوق السوداء

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:08 م
ضبط عامل امن بشونة
ضبط عامل امن بشونة
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المجازر والمحال التجارية والأسواق والشون للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.


وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن إدارة تموين أبو كبير شنت حملة تفتيشية برئاسة محمد محى رئيس الرقابة على شون الأقماح ومحلات الجزارة وتم ضبط مخالفين وتحرير محاضر ضدهم.


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وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 11897 جنح ادط ضد غ ا ه، و ع م م عمال أمن بشونة الدهتمون وذلك لضبطهم متلبسين في سرقة 180 كيلو قمح محلية من الشونة وتحميلها على تروسكيل لتهريبهم خارج الشونه وبيعها فى السوق السوداء و تم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


كما تم تحرير  محضر ضد ع ع ص صاحب محل جزاره ببندر أبوكبير لذبحه خارج السلخانة وتم التحفظ على 6 كيلو لحوم.


وجرى تحرير محضر ضد ا ع ا ع  صاحب محل جزاره ببندر أبوكبير لعدم لف اللحوم بالشاش، كما تم تحرير محضر ضد م م ا  صاحب محل جزاره ببندر أبوكبير لعدم الإعلان عن الأسعار اللحوم.

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