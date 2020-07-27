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محافظات

تعافي وخروج 821 حالة مصابة بفيروس كورونا من مستشفى الحميات بقنا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:10 م
مستشفى الحميات بقنا
مستشفى الحميات بقنا
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يوسف رجب

أعلن كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، عن تعافي وخروج ٨٢١ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الحميات بمدينة قنا منذ تحويل المستشفى إلى مستشفي لعزل المواطنين المصابين بالفيروس.


جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل.


وأشار سكرتير عام المحافظة، إلى أنه تم التأكد من إلتزام جميع العاملين به بإرتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة، كما تم التأكد من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات.


وأكد السكرتير العام، أن جميع أصناف الأدوية الواردة في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد متوافرة فى الصيدلية بكميات جيدة.


كما تابع شلبى مخزون المستلزمات الوقائية بمخزن المستشفى و التى أكد أنها تكفى احتياجات الأطقم الطبية وفريق التمريض خلال الأيام المقبلة.


واستمع شلبى، من مدير المستشفى خلال تفقده للمستشفى إلى إجراءات التعامل مع المرضى و الجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا بالتنسيق مع مستشفيات العزل الأخرى و صرف الأدوية لحالات العزل المنزلي.

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تعافي وخروج 821 حالة مصابة بفيروس كورونا من مستشفى الحميات بقنا
تعافي وخروج 821 حالة مصابة بفيروس كورونا من مستشفى الحميات بقنا
تعافي وخروج 821 حالة مصابة بفيروس كورونا من مستشفى الحميات بقنا
تعافي وخروج 821 حالة مصابة بفيروس كورونا من مستشفى الحميات بقنا
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