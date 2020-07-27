نقيب صيادلة الدقهلية: نحتاج سياسة رشيدة لاستغلال الصناعة الدوائية وتوجيهها بما يعود بالفائدة على الوطن

قال الدكتور سعيد شمعة ، نقيب صيادلة الدقهلية، إن صناعة الدواء في مصر صناعة عريقة تخطت مراحل كثيرة ربما من خمسينات القرن الماضي.





وأكد شمعه في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه صار لدينا عدد كبير من المصانع والمنتجات الدوائية ربما يفوق مثيلاتها في دول المنطقة كلها.





وأوضح نقيب صيادلة الدقهلية، أن الأمر الآن يحتاج لوقفة لتوجيه وتطوير هذه الصناعة وما تنتجه.





وأكمل شمعة، أن الاستمرار في انتاج منتجات دوائية تقليدية بنفس التركيب الدوائي ونفس القوة معناه إنتاج كم كبير من المثائل يزيد عن الاحتياج له.





وأفاد نقيب الدقهلية، أن ذلك يمثل اعباء ثقيلة على المنتج وعلى الصيدليات بشكل رهيب ويمثل إهدارا للأموال اللازمة لاستيراد خامات لازمة للصناعة دون عائد مرجو. وأشار إلى أن، إهدار تلك الأموال هو أيضا إهدار للعملة المستخدمة للاستيراد بما يؤثر سلبا على اقتصاد الدولة ككل.









واكد شمعة، اننا نحتاج سياسة رشيدة لحسن استغلال الصناعة الدوائية في مصر وتوجيهها بما يعود بالفائدة على الوطن بشكل عام وعلى الاطراف ذات الصلة.





وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، ضرورة توفير الأدوية المختلفة في جميع المستشفيات والصيدليات، وإتاحتها للمواطنين بكل سهولة ويسر، مع ضرورة التنسيق الكامل في هذا الأمر بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، وكل من الهيئة المصرية للشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية.





ونوه رئيس الوزراء إلى أنه سيتم في اجتماع لاحق دعوة مسئولي صناعة الدواء، والمصنعين أنفسهم، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، وشكاواهم المتعلقة بهذه الصناعة للعمل على تطويرها والنهوض بها.



