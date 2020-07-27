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بحجم ملعب كرة قدم.. ناسا تخطط لإطلاق بالون عملاق إلى الفضاء في 2023.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:06 م
ناسا تخطط لإطلاق
ناسا تخطط لإطلاق بالون عملاق إلى الفضاء
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هاني حسين
عرضت قناة "العربية"، تقريرا يرصد قيام وكالة الفضاء الأمريكية  ناسا بالتحضير لإطلاق بالون عملاق إلى الفضاء لدراسة النجوم.

وأوضح التقرير، أن البالون العملاق سيكون بحجم ملعب كرة قدم ويهدف لفحص النجوم والغازات في الكون، وسيستخدم البالون في مشروع لرفع تليسكوب إلى حوالي 130 ألف قدم في الهواء.

ولفت التقرير إلى أنه عندما يتم نفخ البالون بالكامل سيبلغ عرضه 150 مترا، وسيتم إطلاقه من القارة القطبية الجنوبية.

وأشار التقرير إلى أن البعثة ستحاول أخذ قياسات لم يسبق لها مثيل وستقوم بعمل أول خرائط ثلاثية الأبعاد مفصلة لكثافة الغاز وسرعته وحركته، للتعرف على كيف تؤثر النجوم حديثة الولادة على بيئتها.

وتأمل ناسا فهم كيفية عمل الانبعاثات النجمية، وتخطط لإطلاقه في ديسمبر 2023 .

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